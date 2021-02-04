Рада схвалила закон про фінансовий лізинг: що він пропонує

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №1111 про фінансовий лізинг. За нього проголосували 279 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Цей проект прийняли на заміну чинному закону з такою ж назвою.

У документі прописаний єдиний порядок регулювання відносин, пов'язаних з фінансовим лізингом і окремих його видів та форм. Встановлено чіткі вимоги до форми договору фінансового лізингу та істотні умови договору фінансового лізингу.

При цьому надавати послуги фінансового лізингу зможуть лише ті суб'єкти, які придбали в установленому законом порядку відповідний статус.

Раніше в профільному комітеті відзначили, що прийняття закону дозволить істотно розширити використання лізингу як альтернативи довгострокового фінансування придбання транспорту, обладнання, іншої техніки та нерухомості.

Держнагляд та об'єкти фінансового лізингу

Фінансовий лізинг - вид правових відносин, за якими лізингодавець зобов'язується відповідно до договору на строк та за плату передати лізингоодержувачу у володіння та користування як об'єкт фінансового лізингу:

майно, що належить лізингодавцю на праві власності та було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем,

майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов.

Державне регулювання та нагляд на ринку фінансового лізингу здійснює Національний банк України.

У документі прописані ознаки фінансового лізингу.

Зокрема, лізинг вважається фінансовим, якщо до лізингоодержувача переходять усі ризики та винагороди (вигоди) щодо користування та володіння об’єктом такого лізингу.

Закон визначає й об’єкти фінансового лізингу. Таким об'єктом може бути майно, визначене індивідуальними ознаками та відповідає критеріям основних засобів відповідно до законодавства, не заборонене законом до вільного обігу на ринку і щодо якого законом не встановлено обмежень про передачу його в лізинг.

При цьому не можуть бути об’єктами фінансового лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, а також об’єкти, визначені частиною другою статті 3 закону "Про оренду державного та комунального майна".

Нагадаємо, цей закон Рада прийняла за основу на початку лютого минулого року.

Як писало РБК-Україна, в Україні з 1 січня 2019 року запрацював лізинг на житло для поліцейських.