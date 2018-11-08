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В Украине с 1 января заработает лизинг на жилье для полицейских

Новости » Общество    08.11.2018 - 15:31
Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)
Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

МВД будет погашать проценты за купленное в лизинг жилье

В Украине с 1 января 2019 года заработает система финансового лизинга на приобретение жилья для полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз Министерства внутренних дел.

Сообщается, что сегодня глава МВД Арсен Аваков представил программу соцобеспечения правоохранителей. Программа состоит из повышения заработной платы на 30% с 2019 года, лизинга на приобретение собственного жилья, а также программы компенсации за аренду квартир, которую запустили с 1 ноября 2018 года.

По словам министра, полицейские после двух лет службы смогут на основе ипотеки сроком до 20 лет приобрести в лизинг жилье. Министерство полностью погасит проценты, кроме того, предусмотрено погашение до 40% лизинга за выслугу лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин утвердил размеры компенсации полицейским за аренду жилья. Столичным полицейским будут компенсировать с ноября до 3,5 тыс. гривен, в областных центрах - до 2,6 тыс. гривен.

Отметим, до этого Верховная рада предусмотрела обеспечение жильем военных, прибывших с оккупированных территорий.

 

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