Рада одобрила верификацию пенсий и субсидий

Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ во втором чтении проголосовали 249 депутатов ВР.

Суть закона

Законопроектом, в частности, вводится верификация государственных выплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий (кроме академических), других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Верификация госвыплат определяется как комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат.

"Верификация государственных выплат будет осуществляться в информационно-аналитической платформе (автоматизированной системе накопления, обработки, анализа информации, полученной от субъектов предоставления информации) путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведению анализа и сравнению параметров информации, а также выявлению несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных", - отмечалось в пояснительной записке.

Замечания Главного юридического управления

В законопроекте отсутствуют объемы дискреции по поводу перечня или видов информации, которая будет предоставляться и аккумулироваться в упомянутой выше информационно-аналитической платформе.

"Учитывая то, что полномочия органа на бесплатное получение информации, содержащей персональные данные и информацию с ограниченным доступом, являются дискреционными, необходимо, чтобы соответствующие полномочия согласовывались с конституционным принципом верховенства права, в частности, такими его элементами, как юридическая определенность и запрет произвола", - отмечают в управлении.

Также подчеркивается, что в данном проекте процессам верификации и мониторинга госвыплат и полученным от них результатам (экономия средств государственного бюджета, восстановление справедливости в установлении размеров государственных выплат, формирование статистической информации) предоставляется преимущество над реализацией и защитой права физического лица на частную и семейную жизнь .

"Соответствующие положения законопроекта противоречат требованиям Конституции Украины и правовым позициям Конституционного суда Украины, не соответствуют международным актам, не согласуются с актами такой же юридической силы, не учитывают практику Европейского суда по правам человека", - указано в заключении управления.

Напомним, комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной раде принять во втором чтении и в целом законопроект №1231 о верификации и мониторинге государственных выплат, в частности пенсий и государственных субсидий.

Как писало РБК-Украина ранее, 20 сентября народные депутаты поддержали за основу в первом чтении законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат, за проект проголосовали 254 парламентария.

До этого комитет ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал народным депутатам принять этот закон за основу.

Добавим также, в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрено повышение пенсий на 8%.