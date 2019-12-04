Рада одобрила регулирование цен на рынке электроэнергии

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №2233, который предусматривает возможность временного регулирования цен на рынке электроэнергии. Его поддержали 274 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ для предотвращения неконтролируемого роста цен на электроэнергию предусматривает предоставить право регулятору устанавливать предельные цены на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке для каждой торговой зоны.

Суть закона

Документом, в частности, запрещается продажа и/или поставки электроэнергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке. Во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины Кабинет министров имеет право отменять запрет, установленный абзацем первым настоящей части, определив срок возобновления действия такого запрета.

Согласно закону, временно, до 31 декабря 2020 года, регулятор уполномочен ограничивать доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества. Регулятор также имеет право аннулировать результаты годового аукциона, на котором распределена пропускная способность на 2020 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества. В таком случае осуществляется возмещение средств, уплаченных за распределенную пропускную способность.

Указано, что со дня начала функционирования рынка "на сутки вперед" до 31 декабря 2019 года включительно предельная нижняя граница обязательной продажи электроэнергии производителями на рынке "на сутки вперед" (кроме производителей, осуществляющих производство электрической энергии из альтернативных источников энергии) не может быть меньше 10% их месячного объема продаж электроэнергии в соответствии с правилами рынка. При этом с 1 января 2020-го до 31 декабря 2025 года включительно предельная нижняя граница обязательного месячного объема продаж электроэнергии производителями (кроме тех, которые осуществляют производство из альтернативных источников энергии) и импортерами на рынке "на сутки вперед" не может быть менее 15 % их месячного объема продаж электроэнергии в соответствии с правилами рынка.

В случаях, установленных правилами рынка "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке, регулятор имеет право принимать решение об обязательности продажи э/э на рынке "на сутки вперед" с учетом требований этого закона.

Предельные цены

В случае существенного колебания цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке и в соответствии с методикой, определенной регулятором, НКРЭКУ имеет право устанавливать предельные цены (временные минимальные и/или максимальные ценовые границы) на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке для каждой торговой зоны с соответствующим обоснованием. Уровень предельных цен должен влиять на формирование свободной (рыночной) цены минимальным образом. Целесообразность установки и уровень предельных цен в случае их установления должны пересматриваться регулятором не менее одного раза в шесть месяцев.

Предельные цены устанавливаются регулятором после консультаций с Антимонопольным комитетом Украины.

Так, до 1 июля 2023 года стоимость услуги по обеспечению увеличения доли производства э/э из альтернативных источников, которая предоставляется гарантированным покупателем, определяется с учетом разницы между доходами и расходами, возникшей во время выполнения гарантированным покупателем возложенных на него Кабмином спецобязательств для обеспечения общественных интересов (кроме специальных обязанностей для обеспечения увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии).

В законе прописано, что до 1 апреля 2020 года регулятор имеет право устанавливать на уровне не ниже себестоимости тариф на отпуск электроэнергии производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, в случаях, предусмотренных решением правительства о возложении специальных обязанностей по обращению такого производителя.

Напомним, глава подкомитета по вопросам газотранспортной отрасли и политики газоснабжения комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин заявил, что законопроект о внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" является критически важным из-за сегодняшней ситуации с рынком в Украине.

Как писало РБК-Украина ранее, Верховная рада одобрила в первом чтении за основу законопроект №2233, который предусматривает возможность временного регулирования цен на рынке электроэнергии. Соответствующее решение поддержали 295 нардепов.