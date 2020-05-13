Рада поддержала продление запрета на российские соцсети

Парламент одобрил проект постановления №3319 "Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которым предлагается продление запрета на российские соцсети, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 248 парламентариев.



Так, решением Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (с последующими изменениями), которое было введено в действие указом президента Украины от 15 мая 2017 года №133/2017, интернет-провайдерам было запрещено оказывать услуги по доступу пользователей интернета на территории Украины к ресурсам сервисов "Mail.ru" (www.mail.ru) и ресурсов "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru).



Постановлением предусмотрено рекомендовать Совету национальной безопасности и обороны принять решение о продлении срока применения соответствующих санкций.

Напомним, ранее в СНБО сообщили, что проект указа о применении санкций относительно российских соцсетей и интернет-сервисов находится в Офисе президента Украины.

Следует отметить, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина заявила, что продление санкций решением СНБО сделает бессмысленным принятие парламентского постановления.