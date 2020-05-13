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СНБО может снять необходимость внеочередного заседания Рады, - нардеп

Новости » Политика     13.05.2020 - 17:32
СНБО может снять необходимость внеочередного заседания Рады, - нардеп
Фото: Евгения Кравчук (РБК-Украина)

Для этого достаточно решения СНБО о продлении запрета российских соцсетей

Если запрет российских соцсетей продлит Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), в созыве внеочередного заседании Верховной Рады отпадет необходимость. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, СБУ обратилась в СНБО с просьбой продлить блокирование российских социальных сетей.

"Соответственно, это будет рассмотрено на заседании СНБО. Если будет решение СНБО о продлении российских соцсетей, согласно указу президента ... Если завтра будет указ, то принимать это постановление (Рады, - ред.) уже не будет смысла", - отметила Кравчук.

Она также пояснила, что во внеочередном заседании уже не будет необходимости.

"Давайте дождемся решения. Если оно будет, сама потребность просто исчезнет. Мы кстати, неоднократно заявляли, что поддержим и готовы, но есть нормальный механизм", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной раде собрали необходимое количество подписей для проведения еще одного внеочередного заседания парламента. Ожидается, что на это заседание могут вынести постановление о продлении запрета российских социальных сетей.

Запрет распространяется, в частности, на Mail.ru, "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Теги Новости Украины СНБОВерховная Радавнеочередное заседание
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