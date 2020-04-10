В Раде появилось постановление о продлении запрета на российские соцсети

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Раде предлагают рекомендовать СНБО продлить запрет

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления №3319 "Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которым предлагается продление запрета на российские соцсети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте ВР.

Так, решением Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (с последующими изменениями), которое было введено в действие указом президента Украины от 15 мая 2017 года №133/2017, интернет-провайдерам было запрещено оказывать услуги по доступу пользователей интернета на территории Украины к ресурсам сервисов "Mail.ru" (www.mail.ru) и ресурсов "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru).

В ряде судебных решений Верховный суд подтвердил законность наложенных санкций.

Постановлением предлагается рекомендовать Совету национальной безопасности и обороны принять решение о продлении срока применения соответствующих санкций.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Напомним, в конце февраля Служба безопасности Украины в ответ на запрос РБК-Украина сообщала, что анализ информационной составляющей эффективности запрета российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" свидетельствует о положительных результатах примененных ограничительных мер.

Как писало РБК-Украина, Министерство культуры, молодежи и спорта Украины намерено инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа.