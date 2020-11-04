Рада одобрила за основу законопроект о погашении долгов "Укрнафты"

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада одобрила за основу законопроект №4119 о внесении изменений в госбюджет на 2020 год. Он предусматривает погашение налоговых долгов "Укрнафты" на 30,35 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ поддержали 279 народных депутатов.

Закон предусматривает, что сначала Национальная акционерная компания "Нафтогаз" получит от Кабинета министров 32,3 млрд гривен компенсации за поставки газа на условиях ПСО, признает эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог на прибыль в размере 5,95 млрд гривен.

После этого "Нафтогаз" должен заплатить "Укрнафте" за 2,06 млрд куб. м газа, поставленного в 2006 (15,1 млрд гривен), и авансовый платеж за газ будущей добычи (24,1 млрд гривен.).

Ожидается, что из этих средств "Укрнафта" погасит 30,35 млрд гривен долгов.

При этом дополнительные денежные обязательства по НДС и налогу на прибыль, которые возникнут у "Укрнафты" в результате операций купли-продажи газа с НАК, составят 6,2 млрд гривен.

Из этого следует, что суммарный объем поступлений в спецфонд госбюджета в рамках операций между НАК и "Укрнафтой" составит 42,5 млрд гривен (30,35 млрд гривен + 5,95 млрд гривен + 6,2 млрд гривен).

В случае вычета 32,2 млрд гривен компенсации, которую должен получить "Нафтогаз", возникает остаток 10,3 млрд гривен.

"Избыток поступлений в сумме 10,3 млрд гривен будет направлен на обеспечение дополнительных источников финансирования Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 (в сумме 8,9 мллрд гривен) и финансирования расходов на реструктуризацию угольной отрасли (в сумме 1,4 млрд гривен)", - указано в пояснительной записке.

Напомним, в начале февраля суд утвердил мировое соглашение "Уктрансгаза" с "Укрнафтой" на 15 млрд гривен. Отмечалось, что оно даст возможность погасить налоговый долг "Укрнафты".

Как писало РБК-Украина, в марте 2019 года исполнительный директор "Нафтогаза" и глава наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" Юрий Витренко заявил, что налоговый долг ПАО, по расчетам, может достигать 30 млрд гривен.