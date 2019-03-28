Витренко назвал сумму налогового долга "Укрнафты"

Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

Долг составляет около 30 млрд грн

Налоговый долг ПАО "Укрнафта", по расчетам, может достигать 30 млрд грн. Об этом на брифинге после собрания акционеров компании сказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает корреспондент РБК-Украина.

Витренко заявил, что в "Нафтогазе", который является акционером "Укрнафты", ответственно относятся к задаче правительства способствовать решению проблемы с налоговым долгом.

"Долг продолжает расти, что не позволяет "Укрнафте" развиваться и реализовывать свой потенциал", - сказал он.

Витренко отметил, что акционеры ПАО "Укрнафта" согласились заключить контракты о продаже 4,062 млрд кубометров газа "Нафтогазу". Соглашениями предусмотрено, что НАК покупает 2,062 млрд кубометров, что соответствует объема газа, поступившего от "Укрнафты" в ГТС в предыдущие периоды, а также 2 млрд кубометров газа будущей добычи. "Укрнафта" направит полученные средства на погашение налогового долга.

"Деньги, которые получит "Укрнафта" по этим соглашениям, они не останутся в "Укрнафте", все эти средства автоматически пойдут в госбюджет", - сказал он.

В августе 2017 года председатель правления "Укрнафты" Марк Роллинс в интервью РБК-Украина сказал, что компании грозит банкротство из-за налогового долга в 13 млрд грн.