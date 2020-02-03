Суд утвердил мировое соглашение "Уктрансгаза" с "Укрнафтой" на 15 млрд грн

Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

Соглашение даст возможность погасить налоговый долг "Укрнафты"

Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение о признании за "Укрнафтой" 2 млрд куб. м газа в подземных хранилищах (ПХГ) "Укртрансгаза". Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" и глава наблюдательного совета "Укрнафты" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Как отметил Витренко, теперь "Укрнафта" передает этот газ "Нафтогазу" по заключенному договору купли-продажи этого газа.

По его словам, следующими шагами должны стать следующие: "Нафтогаз" должен получить из госбюджета компенсацию за возложенные специальные обязательства, рассчитаться за этот газ с "Укрнафтой" (общая сумма - почти 15 млрд грн), а также оплатить до 14,6 млрд грн за газ, который "Укрнафта" будет добывать и передавать "Нафтогазу" в будущие периоды; "Укрнафта" все эти средства направит в госбюджет в качестве погашения налогового долга и уплаты налогов, возникающих в связи с проведением этих операций".

Витренко также сообщил, что соглашением предусмотрено, что если "Нафтогаз" не выполнит свои обязательства и до 1 апреля 2020 года не рассчитается эти объемы газа в хранилищах, которые "Укрнафта" передает "Нафтогазу", этот газ должен быть возвращен "Укрнафте".

Как напомнил Витренко, "Нафтогаз" и "Укрнафта" в феврале 2019 года начали процесс урегулирования споров и решения проблемы с налоговым долгом "Укрнафты". Стороны согласовали соглашение, по которму "Укрнафта продает "Нафтогазу" объем газа, который по решению Верховного суда Украины должен быть признан за "Укрнафтой" в хранилищах "Укртрансгаза" (оператор газохранилищ, который входит в группу компаний "Нафтогаз"). Соглашением также предполагается, что источником средств для расчетов со стороны "Нафтогаза" будет компенсация, которую "Нафтогаз" должен получить из госбюджета.

Напомним, в марте 2019 года исполнительный директор "Нафтогаза" и глава наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" Юрий Витренко заявил, что налоговый долг ПАО "Укрнафта", по расчетам, может достигать 30 млрд грн.

Для решения проблемы налогового долга акционеры ПАО "Укрнафта" в марте 2019 года согласились заключить контракты о продаже 4,062 млрд кубометров газа "Нафтогазу". Соглашениями предусмотрено, что НАК покупает 2,062 млрд кубометров, что соответствует объему газа, поступившего от "Укрнафты" в ГТС в предыдущие периоды, а также 2 млрд кубометров газа будущей добычи. "Укрнафта" направит полученные средства на погашение налогового долга.

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