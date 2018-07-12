Рада уточнила порядок апелляции в ВАКС

Закон направлен на предотвращение законодательных коллизий и успешное начало деятельности ВАКС

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №7441 "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде", передает корреспондент РБК-Украина.

За проект проголосовали 254 нардепа. Принятие документа необходимо для предотвращения возникновения законодательных коллизий и успешного начала деятельности ВАКС. Документом вносятся изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей".

Подчеркнем, что при рассмотрении проекта закона во втором чтении во время утреннего пленарного заседания ряд важных поправок комитета, которые, в частности, касались работы Общественного совета добропорядочности, были поставлены на подтверждение и провалены. В ходе вечернего заседания профильный комитет предложил вернуть эти правки в текст закона.

Спикер ВР Андрей Парубий поставил указанные поправки на подтверждение, их поддержали 228 парламентариев. Таким образом, нормы были возвращены в текст законопроекта.

Норма об апелляции в ВАКС

"Есть письмо МВФ, согласно которому было предложено вернуться к редакции первого чтения президентского законопроекта (о ВАКС, - ред.). Это правка 168. Также правка 160 вносит изменения в Заключительные положения относительно вступления в силу законопроекта", - отметил во время рассмотрения заместитель главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия, депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Алексеев.

По его словам, все дела, подследственные НАБУ, передают в ВАКС.

"Суть заключается в том, что все дела, которые подследственны НАБУ, передаются в ВАКС. Если они находятся в первой инстанции - они передаются в первую инстанцию, в апелляции - в апелляцию", - подчеркнул замглавы комитета.

Напомним, ранее представитель президента в ВР, депутат от БПП Ирина Луценко заявила, что в апелляционную инстанцию Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) должны быть переданы 38 дел так называемой "большой рыбы" в отношении высокопоставленных чиновников-коррупционеров.