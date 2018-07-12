На апелляцию ВАКС должны передать 38 дел "большой рыбы" НАБУ, - Луценко

По словам Луценко, позиция Рады будет заключаться в том, чтобы передать все антикоррупционные дела в ВАКС

В апелляционную инстанцию Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) должны быть переданы 38 дел так называемой "большой рыбы" в отношении высокопоставленных чиновников-коррупционеров. Об этом сообщила во время брифинга представитель президента в Верховной раде, народный депутат Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы за поправку (относительно ВАКС, - ред.), потому что изначально она была предложена президентом. Мне кажется, что всеми поддерживается норма по поводу того, что если дело началось в НАБУ и рассматривалось в суде общей юрисдикции, то дело должно быть затем передано в апелляционную инстанцию Высшего антикоррупционного суда", - сообщила Луценко.

По ее словам, позиция зала будет заключаться в том, чтобы передать все антикоррупционные дела в ВАКС.

"Вопросы, которые рассматривает НАБУ в судах общей юрисдикции - 38 дел. Если мы передадим в антикоррупционный суд все дела, связанные с антикоррупционными делами, которые не рассматривает НАБУ, а полиция и СБУ, то таких 1900. Рациональность в том, что если мы хотим поддержать НАБУ, то правильно было бы передать именно эти 38 дел так называемой "большой рыбы", а не мелкие дела о сельских и поселковых главах. Это такая мелкая категория, которая нагрузит ВАКС и не даст рассмотреть "большую рыбу". Только по этому вопросу проблема. Позиция комитета - такая неопределенная. Я думаю, что позиция зала будет передать все дела, связанные с коррупцией в антикоррупционный суда", - сообщила Луценко.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада сегодня внесет поправку относительно ВАКС.