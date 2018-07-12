Рада уточнила порядок апеляції у ВАКС

Закон спрямований на запобігання законодавчим колізіям і успішний початок діяльності ВАКС

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №7441 "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про Вищий антикорупційний суд", передає кореспондент РБК-Україна.

За проект проголосували 254 нардепи. Ухвалення документа необхідне для запобігання виникненню законодавчих колізій і успішного початку діяльності ВАКС. Документом вносяться зміни у закон "Про судоустрій і статус суддів".

Підкреслимо, що під час розгляду проекту закону у другому читанні під час ранкового пленарного засідання ряд важливих правок комітету, які, зокрема, стосувалися роботи Громадської ради доброчесності, були поставлені на підтвердження та провалені. У ході вечірнього засідання профільний комітет запропонував повернути ці правки у текст закону.

Спікер ВР Андрій Парубій поставив вказані правки на підтвердження, їх підтримали 228 парламентарів. Таким чином, вони були повернуті у текст законопроекту.

Норма про апеляцію у ВАКС

"Є лист МВФ, відповідно до якого було запропоновано повернутися до редакції першого читання президентського законопроекту (про ВАКС, - ред.). Це правка 168. Також правка 160 вносить зміни до Прикінцевих положень щодо набуття чинності законопроектом", - зазначив під час розгляду заступник голови комітету з питань правової політики та правосуддя, депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Алексєєв.

За його словами, усі справи, підслідні НАБУ, передають до ВАКС.

"Суть полягає у тому, що всі справи, які підслідні НАБУ, передаються до ВАКС. Якщо вони знаходяться у першій інстанції - вони передаються до першої інстанції, в апеляції - до апеляції", - підкреслив замголови комітету.

Нагадаємо, раніше представник президента в ВР, депутат від БПП Ірина Луценко заявила, що в апеляційну інстанцію Вищого антикорупційного суду (ВАКС) повинні бути передані 38 справ так званої "великої риби" стосовно високопосадовців-корупціонерів.