Рада одобрила бюджет-2020 за основу

Верховная рада Украины приняла законопроект о государственном бюджете на 2020 год за основу в первом чтении, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы поддержали проект постановления №2000-П "О выводах и предложениях к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2020 год".

За основу проект одобрили 256 нардепов, а в целом 255 депутатов Рады.

Суть закона

Стоит подчеркнуть, глава комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов заявил, что к первому чтению доходная часть государственного бюджета на 2020 год возрастет на 18 млрд гривен.

"Максимально, что мы нашли силами комитета, увеличение на около 18 млрд. Основная часть из них пошла на социальные проекты. Это медицина, культура, социальный сектор. Все остальное, что мы не можем подтвердить доходами - дается в поручение Кабинета министров, найти возможности наполнения доходной части", - отметил он.

Он отметил, что сейчас сложно спрогнозировать насколько увеличат доходную часть бюджета к рассмотрению проекта во втором чтении.

Кроме того, после подготовки комитетом проекта государственного бюджета к первому чтению не удалось увеличить макропоказатели.

Инфляция прогнозируется на уровне 6%, курс доллара - 28,2 гривен. Минимальная зарплата составит 4723 гривен.

Прожиточный минимум и пенсии

На сегодня в проекте прожиточный минимум предлагается с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен.

Согласно проекту бюджета-2020, финансирование Пенсионного фонда составит 172,6 млн гривен.

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) вырастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн до 1769 грн.

Субсидии

В 2020 году на выплату выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47 628,6 млн грн. Таким образом, правительство планирует уменьшить выплаты субсидий в сравнении с 2019 годом на 8,3 млрд грн.

Расходы на безопасность и оборону

На безопасность и оборону предлагается выделить 245,8 млрд гривен, что составит 5,4% ВВП.

В частности, предлагается предусмотреть:

207 805,7 млн грн - расходы по бюджетным программам Минобороны, других субъектов сектора безопасности и обороны (из них по общему фонду - 194 796,0 млн грн или на уровне 2019 года с учетом решений Кабинета министров Украины о передаче бюджетных назначений);

10 000,0 млн грн - государственные гарантии;

27 986,1 млн грн - дополнительные расходы из общего фонда по бюджетной программе Совета национальной безопасности и обороны "Нераспределенные расходы на национальную безопасность и оборону", которые будут распределены отдельно по решению СНБО.

Образование

Не исключается и возможность увеличения расходов на образование в 2020 году. Общие расходы на эту сферу, заложенные в проекте бюджета составляют 136,4 млрд гривен - это на 7,7 млрд больше, чем в прошлом году.

Основные направления финансирования образовательной реформы:

образовательная субвенция (заработная плата учителей и работников инклюзивного-ресурсных центров) - 77 533,3 млн гривен;

поддержка Новой украинской школы - 1421,3 млн гривен:

обеспечение учащихся начальных классов учебными средствами и современной мебелью - 1060,0 млн гривен;

повышение квалификации учителей - 361,3 млн гривен.

инклюзивное образование (проведение дополнительных коррекционно-развивающих занятий, приобретение специальных средств и оборудования для лиц с особыми потребностями) - 504,5 млн гривен.

Обслуживание госдолга

Как анонсировали в Минфине, почти треть государственного бюджета на 2020 год будет направлена на обслуживание государственного долга. Предусматривается, что платежи по государственному долгу в 2020 году составят 438,1 млрд гривен, из них 145,2 млрд уйдут на обслуживание, остальное - на погашение.

Запуск рынка земли и сокращение поддержки АПК

В бюджете-2020 заложены средства на проведение земельной реформы и внедрение рынка земли. В документе заложено 4,4 млрд гривен на удешевление кредитов.

При этом на поддержку агропромышленного комплекса в 2020 году заложено всего 4,4 млрд гривен, хотя в 2019 году выделялось 6,9 млрд.

Напомним, министр финансов Оксана Маркарова анонсировала, что бюджет Украины на 2020 год будет корректироваться из-за изменения прогноза курса гривны. Она подчеркивала, что курс, на котором базировался бюджет, будет другим из-за изменений прогнозов.

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство финансов и Министерство социальной политики Украины в проекте бюджета-2020 пересмотрят размер прожиточного минимума. До этого первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук отметил, что в проекте бюджета вызывает вопрос соотношение минимальной заработной платы и минимального потребительского уровня.

В частности, 16 октября комитет ВР по вопросам бюджета поддержал проект предложений в государственный бюджет на 2020 год о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты. После рассмотрения проект госбюджета рекомендовано доработать ко второму чтению.

Подчеркнем также, глава комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов отметил, что к первому чтению доходная часть государственного бюджета на 2020 год возрастет на 18 млрд гривен.