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Бюджет-2020 откорректируют из-за изменений прогнозов курса гривны, - Маркарова

Новости » Экономика    17.10.2019 - 21:16
Бюджет-2020 откорректируют из-за изменений прогнозов курса гривны, - Маркарова
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Минфин ждет прогноз от Минэкономики

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что бюджет Украины на 2020 год будет корректироваться из-за изменения прогноза курса гривны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Маркаровой для Chastime.

По ее словам, курс, на котором базировался бюджет, будет другим из-за изменения прогнозов.

"Прогноз от Международного валютного фонда, Мирового банка. Скоро будет прогноз от Кабинета министров, Министерство экономики сейчас готовит. Мы видим, что во всех этих прогнозах и в прогнозах Национального банка курс на следующий год, прогноз, укрепился. ... Мы сейчас дождемся, когда будет подан Министерством экономики прогноз, и в соответствии с ним будем менять бюджет", - заявила министр финансов.

Інтерв’ю з міністром фінансів України Оксаною Маркаровою

Наживо: Про що домовилася делегація уряду України у Вашингтоні? Інтерв’ю з міністром фінансів України Oksana Markarova. А також: подробиці переговорів з МВФ, позиція уряду щодо Приватбанку, податкові і митні зміни, які торкнуться усіх.

Опубліковано chastime Четвер, 17 жовтня 2019 р.

Напомним, ранее Маркарова рассказала о детялях переговоров Украины с МВФ и другими финансовыми организациями в США, куда украинская делегация отправилась 16 октября. По ее словам, переговорный процесс базируется на сохранении макроэкономической стабильности и ускорении экономического роста в Украине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство финансов планирует продать долю в государственном банке "Укргазбанк" до конца года. Продать планируют Международной финансовой корпорации из группы Всемирного банка.

Минфин планирует продать долю в государственном банке до конца года В государственный бюджет подано 2700 поправок
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