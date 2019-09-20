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Кабмин пересмотрит прожиточный минимум в бюджете-2020        

Новости » Политика    20.09.2019 - 11:45
Кабмин пересмотрит прожиточный минимум в бюджете-2020        
Фото: Оксана Маркарова (РБК-Украина)

Прожиточный минимум пересмотрят до "реальных показателей"

Министерство финансов и Министерство социальной политики Украины в проекте бюджета-2020 пересмотрят размер прожиточного минимума. Об этом в Верховной раде заявила министр финансов Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, в бюджете должны быть установлены реальные показатели.

"Что касается всех социальных программ, которые заложены в этом бюджете. Это и программа помощи семьям с детьми, на которую заложено 59,5 млрд. Это и программы, касающиеся различных льгот и субсидий. Этот вопрос обсуждения в рамках социальной политики. Мы даже задекларировали, что мы берем на себя Министерство соцполитики: будет работать над пересмотром и установлением реального прожиточного минимума", - заявила Маркарова.

Напомним, в представленном проекте бюджета-2020 прожиточный минимум предлагается в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен.

Отметим, сегодня первый замглавы Верховной рады Руслан Стефанчук отметил, что в проекте бюджета вызывает вопросы соотношение минимальной заработной платы и минимального потребительского уровня.

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