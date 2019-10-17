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Рада может объявить новый конкурс, если Шевчука не восстановят в должности

Новости » Политика    17.10.2019 - 16:42
Рада может объявить новый конкурс, если Шевчука не восстановят в должности
Фото: Станислав Шевчук (zib.com.ua)

Предыдущий конкурс закончился 15 августа

Правовой комитет в среду рекомендовал Раде прекратить конкурс на должность председателя Конституционного суда (КСУ) по квоте парламента, поскольку закончился конкурс на вакантную должность. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.

Нардеп пояснила, что согласно части 6 статьи 12 Закона о КСУ, общий срок проведения конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда составляет два месяца. Срок для избрания главы КСУ по конкурсу истек.

"15 августа завершился конкурс на вакантную должность судьи. Было 2 кандидата. Исходя из того, что продолжались судебные процессы, время истекло. Поэтому у комитета есть правовое основание рекомендовать ВРУ прекратить конкурс", - добавила она.

По ее словам, в случае не возобновления Станислава Шевчука на посту председателя КСУ, парламентом будет объявлен новый конкурс.

"Вы знаете, что есть судебное решение возобновлении Станислава Шевчука в должности председателя КСУ. Вопрос остается ли эта должность вообще вакантна? Это не понятно. Верховная рада должна поддержать решение комитета и прекратить конкурс. Если Шевчука восстановят в должности по решению суда, то он останется судьей КСУ. Если потом окажется, что у нас все таки есть вакантная должность председателя КСУ, то Верховная рада может объявить новый конкурс", - пояснила нардеп.

Напомним, 11 октября Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Станислава Шевчука в Конституционный суд Украины. Он был восстановлен в должности председателя Конституционного суда. В КСУ сообщили, что не видели решения суда о возобновлении на должности председателя КСУ Шевчука.

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