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Рада може оголосити новий конкурс, якщо Шевчука не поновлять на посаді

Новини » Політика    17.10.2019 - 16:42
Рада може оголосити новий конкурс, якщо Шевчука не поновлять на посаді
Фото: Станіслав Шевчук (zib.com.ua)

Попередній конкурс закінчився 15 серпня

Правовий комітет у середу рекомендував Раді припинити конкурс на посаду голови Конституційного суду (КСУ) за квотою парламенту, оскільки закінчився конкурс на вакантну посаду. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила голова комітету з питань правової політики Ірина Венедиктова.

Нардеп пояснила, що згідно з частиною 6 статті 12 Закону про КСУ, загальний термін проведення конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду становить два місяці. Строк для обрання голови КСУ за конкурсом минув.

"15 серпня завершився конкурс на вакантну посаду судді. Було 2 кандидати. Виходячи з того, що тривали судові процеси, час минув. Тому у комітету є правове підставу рекомендувати ВРУ припинити конкурс", - додала вона.

За її словами, у випадку не відновлення Станіслава Шевчука на посаді голови КСУ, парламентом буде оголошено новий конкурс.

"Ви знаєте, що є судове рішення про поновлення Станіслава Шевчука на посаді голови КСУ. Питання залишається ця посада взагалі вакантна? Це не зрозуміло. Верховна рада повинна підтримати рішення комітету і припинити конкурс. Якщо Шевчука поновлять на посаді за рішенням суду, то він залишиться суддею КСУ. Якщо потім виявиться, що у нас все таки є вакантна посада голови КСУ, то Верховна рада може оголосити новий конкурс", - пояснила нардеп.

Нагадаємо, 11 жовтня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Станіслава Шевчука в Конституційний суд України. Він був відновлений на посаді голови Конституційного суду. У КСУ повідомили, що не бачили рішення суду про поновлення на посаді голови КСУ Шевчука.

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