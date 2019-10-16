КСУ заявил об отсутствии решения суда по Шевчуку

Фото: Станислав Шевчук (zib.com.ua)

В КСУ заявили об отсутствии решения Окружного административного суда

Конституционный суд Украины заявил об отсутствии решения Окружного административного суда города Киева относительно восстановления Станислава Шевчука в должности главы суда. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Также в пресс-службе КСУ заявили об отсутствии сокращенного и полного текста решения в Едином государственном реестре судебных решений.

"По состоянию на 16 октября 2019 года, на время прибытия Станислава Шевчука в Конституционный суд Украины отсутствует решение Окружного административного суда города Киева в деле № 640/8752/19 заверенное гербовой печатью, как этого требует действующее законодательство Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера восстановленный в должности председатель КСУ Станислав Шевчук вышел на работу.

Как сообщил его советник, 11 октября Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Станислава Шевчука в Конституционный суд Украины в полном объеме. Шевчук восстановлен в должности председателя Конституционного суда. В Конституционном суде Украины сообщили, что не видели решения суда о возобновлении на должности председателя КСУ Шевчука.

РБК-Украина писало, что в этом году 14 мая уволили председателя Конституционного суда Украины Станислава Шевчука.