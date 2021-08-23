UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Рада обратилась к ЕС и НАТО: призывает к сотрудничеству в рамках Крымской платформы

Автор: Анастасия Рокитна

Рада сегодня собралась на внеочередное заседание. Во время него народные депутаты приняли постановление об усилении международного сотрудничества в рамках Крымской платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Парламентарии приняли постановление об обращении Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации (№ 5775).

Постановление поддержали 283 народных депутатов. Трое парламентариев не голосовали.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о возможностях, которые открывает Крымская платформа. Жители Крыма смогут вернуть свои права.

Отметим, Украина не приглашала РФ, но готова говорить с ней в рамках Крымской платформы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крымская платформаВерховная рада