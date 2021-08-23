Рада звернулась до ЄС та НАТО: закликає до співробітництва в рамках Кримської платформи

Рада сьогодні зібралась на позачергове засідання. Під час нього народні депутати прийняли постанову щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.
Парламентарі прийняли постанову про звернення Ради до ООН, ПАРЄ, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського Парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації (№ 5775).
Постанову підтримали 283 народних депутатів. Троє парламентарів не голосували.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про можливості, які відкриває Кримська платформа. Жителі Криму зможуть повернути свої права.
Зазначимо, Україна не запрошувала РФ, але готова говорити з нею в рамках Кримської платформи.