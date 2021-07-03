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Крымская платформа - это способ вернуть людям в Крыму их права, - Кулеба

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Суббота 03 июля 2021 16:46
Крымская платформа - это способ вернуть людям в Крыму их права, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о возможностях, которые открывает Крымская платформа. Жители Крыма смогут вернуть свои права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.

"Крымская платформа - это способ вернуть людям в Крыму их права, начиная от доступа к образованию и заканчивая религиозной свободой. А также позволить им пользоваться международными банковскими системами, защищать собственность в судах, пользоваться безвизовыми поездками, выбирать свой телеканал или свое правительство", - написал Кулеба.
Крымская платформа - это способ вернуть людям в Крыму их права, - Кулеба

Напомним, на саммите Крымской платформы планируется подписание документа по деоккупации Крыма.

Как заявляли в МИД Украины, проведению саммита Крымской платформы активно противодействует Москва.

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