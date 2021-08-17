Украина не приглашала РФ, но готова говорить с ней в рамках Крымской платформы, - Кулеба

Украина не направляла России официального приглашения на саммит Крымской платформы, который состоится 23 августа в Киеве. Однако Украина готова говорить с Россией о деоккупации Крыма в рамках этой платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире канала "Украина 24" .

"Официальное приглашение мы не высылали. Но Россия с самого начала, когда было публично объявлено о проведении Крымской платформы", - сказал он.

Министр пояснил, что Россия с самого начала отказалась взаимодействовать с Крымской платформой, но украинская сторона была бы не против обсудить деоккупацию Крыма с Москвой.

"Она сразу категорически отвергла любую возможность взаимодействия с Крымской платформой, хотя мы не против. Мы готовы говорить с Россией о Крыме в рамках Крымской платформы, но тема этого разговора может быть только одна - путь и график деоккупации Крыма", - подчеркнул Кулеба.