Рада может назначить Саакашвили вице-премьером на следующей неделе

Верховная Рада Украины может назначить вице-премьером экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили в четверг, 30 апреля. Об этом РБК-Украина сообщил источник в руководстве фракции "Слуга народа".

Этот вопрос будет рассматриваться на внеочередном заседании ВР.

"Вероятно, что этот кадровый вопрос будет рассматриваться в конце недели на внеочередном заседании. Рабочая версия - в четверг", - сообщил источник.

Напомним, ранее появилась информация, что глава государства Владимир Зеленский предложил Саакашвили должность в правительстве. Саакашвили заявляет, что планирует заниматься переговорами с МВФ. Кроме этого, 24 апреля "Слуга народа" пригласила его на фракцию, чтобы определиться с кандидатурой. Однако, как сообщалось ранее, сейчас нет необходимого числа голосов за назначение Саакашвили.

Ранее заместитель фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук назвала несколько возможных задач Саакашвили в случае его назначения вице-премьером в украинском Кабмине. Саакашвили может добавить опыта в ходе переговоров с Международным валютным фондом. Кроме того, Саакашвили мог бы помочь с координацией между правительством и парламентом.

Сам он надеется, что Рада проголосует за его назначение в правительство Дениса Шмыгаля 30 апреля.