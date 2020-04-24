В "Слуге народа" назвали возможные задачи Саакашвили в украинском правительстве

Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Саакашвили может добавить опыта в общении с МВФ или стать советником президента

Заместитель парламентской фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук назвала несколько возможных задач Михаила Саакашвили в случае его назначения вице-премьером в украинском правительстве. Об этом Кравчук сказала в эфире hromadske.

Как заявила нардеп, сейчас Кабмину "не хватает драйва", а Саакашвили может его добавить. Также он может добавить опыта в ходе переговоров с Международным валютным фондом (МВФ). Кроме того, Саакашвили мог бы помочь с координацией между правительством и парламентом.

"Я думаю, что он может быть таким тараном (по-хорошему) определенных изменений и он мог бы быть коммуникатором между Кабмином и парламентом", - подчеркнула Кравчук.

Если же случится так, что Рада не поддержит назначение Саакашвили на должность вице-премьера, то привлечение его к властной команде "было бы полезным" - заявляет заместитель главы фракции.

"Например, координировать какую-то раду, которая касается реформирования. Возможно он мог бы быть советником президента", - добавила Кравчук.

Напомним, ранее в правящей партии Грузии заявили, что назначение Михаила Саакашвили вице-премьером в украинском правительстве может осложнить отношения между Украиной и Грузией.

При этом в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что еще не получали никаких официальных писем от грузинской стороны. Ожидается, что Верховная рада проголосует за назначение Саакашвили на следующей неделе.