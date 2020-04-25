Даты голосования за назначение Саакашвили еще нет, - Арахамия

Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Информацию о голосовании 30 апреля в СН опровергают

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг заявление о голосования 30 апреля по назначение Михаила Саакашвили на должность вице-прем'єра. Об этом сказал Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

Депутату задали вопрос, состоится ли голосование за назначение Саакашвили в следующий четверг, 30 апреля.

"Нет, это не определено. Еще понятно, это будет четверг или какой-то другой день. Во-вторых, повестка дня еще не определен. В-третьих, ситуацию по Михеилу надо выносить в парламент только тогда, когда мы будем понимать соотношение по голосам, которое мы будем иметь в парламенте. Потому что будет очень плохо, если его поставят на голосование и мы провалим это голосование. Какое сейчас соотношение - у меня нет актуальной статистики", - сказал Арахамия.

Он уточнил, что сейчас еще продолжаются консультации по поводу голосования. Также Саакашвили еще не встречался с другими депутатскими фракциями.

Напомним, заместитель парламентской фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук назвала несколько возможных задач Михаила Саакашвили в случае его назначения вице-премьером в украинском правительстве. Саакашвили может добавить опыта в ходе переговоров с Международным валютным фондом. Кроме того, Саакашвили мог бы помочь с координацией между правительством и парламентом.