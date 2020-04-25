ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Даты голосования за назначение Саакашвили еще нет, - Арахамия

Новости » Политика     25.04.2020 - 00:42
Даты голосования за назначение Саакашвили еще нет, - Арахамия
Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Информацию о голосовании 30 апреля в СН опровергают

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг заявление о голосования 30 апреля по назначение Михаила Саакашвили на должность вице-прем'єра. Об этом сказал Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

Депутату задали вопрос, состоится ли голосование за назначение Саакашвили в следующий четверг, 30 апреля.

"Нет, это не определено. Еще понятно, это будет четверг или какой-то другой день. Во-вторых, повестка дня еще не определен. В-третьих, ситуацию по Михеилу надо выносить в парламент только тогда, когда мы будем понимать соотношение по голосам, которое мы будем иметь в парламенте. Потому что будет очень плохо, если его поставят на голосование и мы провалим это голосование. Какое сейчас соотношение - у меня нет актуальной статистики", - сказал Арахамия.

Он уточнил, что сейчас еще продолжаются консультации по поводу голосования. Также Саакашвили еще не встречался с другими депутатскими фракциями.

Напомним, заместитель парламентской фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук назвала несколько возможных задач Михаила Саакашвили в случае его назначения вице-премьером в украинском правительстве. Саакашвили может добавить опыта в ходе переговоров с Международным валютным фондом. Кроме того, Саакашвили мог бы помочь с координацией между правительством и парламентом.

В "Слуге народа" рассказали, о чем говорил Саакашвили на заседании фракции В "Слуге народа" назвали возможные задачи Саакашвили в украинском правительстве
Новости Украины СаакашвилиСлуга народа
News
On Top