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Рада может назначить нового главу Минэнерго в четверг

Новости » Политика     24.03.2020 - 13:49
Рада может назначить нового главу Минэнерго в четверг
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Однако пока фамилия претендента неизвестна

Верховная рада Украины на внеочередном заседании в четверг, 26 марта, может назначить нового министра энергетики и защиты окружающей среды. Об этом РБК-Украина рассказали источники в парламенте.

По данным собеседников, в четверг может быть назначен новый министр энергетики и защиты окружающей среды. Фамилию претендента депутатам пока не назвали. Вероятно она будет озвучена на заседании фракции "Слуга народа" утром в четверг.

Стоит отметить, депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что СН проведет заседание 26 марта утром. По словам парламентария, после встречи фракции состоится внеочередное заседание Рады.

Напомним, Верховная рада в четверг, 26 марта, на внеочередном заседании рассмотрит "антикоронавирусный" пакет законопроектов для поддержки экономики и социальной защиты населения. В частности, речь идет о материальной поддержке незащищенных социальных групп. Экономический блок, в том числе, будет касаться изменений в налоговое законодательство.

Как писало РБК-Украина ранее, 17 марта первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что парламент может назначить еще несколько министров в ближайшее время. Нардеп подчеркнул, что первоочередным из кадровых вопросов является назначение министра энергетики.

Рада на внеочередном заседании рассмотрит "антикоронавирусный" пакет законов Фракция "Слуга народа" проведет заседание в четверг,  - нардеп
Новости Украины МинэнергоВерховная Радавнеочередное заседание
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