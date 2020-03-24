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Рада може призначити нового главу Міненерго в четвер

Новини » Політика     24.03.2020 - 13:49
Рада може призначити нового главу Міненерго в четвер
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Однак поки прізвище претендента невідоме

Верховна рада України на позачерговому засіданні в четвер, 26 березня, може призначити нового міністра енергетики та захисту навколишнього середовища. Про це РБК-Україна розповіли джерела в парламенті.

За даними співрозмовників, у четвер може бути призначений новий міністр енергетики та захисту навколишнього середовища. Прізвище претендента депутатам поки не назвали. Ймовірно воно буде озвучене на засіданні фракції "Слуга народу" вранці в четвер.

Варто відзначити, депутат Верховної ради України від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що СН проведе засідання 26 березня вранці. За словами парламентарія, після зустрічі фракції відбудеться позачергове засідання Ради.

Нагадаємо, Верховна рада у четвер, 26 березня, на позачерговому засіданні розгляне "антикоронавірусний" пакет законопроектів для підтримки економіки і соціального захисту населення. Зокрема, мова йде про матеріальну підтримку незахищених соціальних груп. Економічний блок, у тому числі, буде стосуватися змін у податкове законодавство.

Як писало РБК-Україна раніше, 17 березня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що парламент може призначити ще кілька міністрів найближчим часом. Нардеп підкреслив, що першочерговим із кадрових питань є призначення міністра енергетики.

Рада на позачерговому засіданні розгляне "антикоронавірусний" пакет законів Фракція "Слуга народу" проведе засідання у четвер, - нардеп
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