Рада назначила вице-премьера по ОПК

Верховная рада Украины назначила вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Им стал бывший глава Госкосмоса Олег Уруский.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Нардепы поддержали соответствующий проект постановления №3842. "За" проголосовали 250 нардепов.

Как голосовали фракции

В частности, фракция "Слуга народа" отдала 181 голос за его назначение, "Оппозиционная платформа "За жизнь" - 22 голоса, "Батькивщина" - 18 голосов.

При этом фракции "Европейская солидарность" и "Голос" не поддержали назначение Уруского.

Кроме того, депутатские группы "За майбутнє" и "Довіра" дали 2 и 15 голосов соответственно.

Также "за" проголосовали 12 внефракционных.

"Назначить Уруского Олега Семеновича на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", - указано в документе.

После назначения Уруский принес присягу члена Кабинета министров с трибуны Рады.

Досье Уруского

Отметим, в 1996-2000 годах Уруский руководил управлением в аппарате Совета нацбезопасности и обороны. В 2000-2003 годы занимал должность первого заместителя главы Государственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины.

В 2003-2005 годах Уруский возглавлял департамент в секретариате Кабинета министров. А в 2005 году его назначили первым заместителем министра промышленной политики. Эту должность он занимал до 2006 года.

Перед тем как занять должность главы Государственного космического агентства в январе 2015 года, был также заместителем гендиректора "Укроборонпрома".

С апреля 2020 года Уруский являлся директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина".

Напомним, 14 июля глава Кабинета министров Денис Шмыгаль повторно внес в Верховную раду проект постановления о назначении вице-премьер-министра по ОПК.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабмин ранее из-за технической ошибки отозвал проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьером по ОПК.

Так, отбор претендентов на эту должность длился месяц - о начале сообщили 11 июня 2020 года.