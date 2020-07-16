Рада призначила віце-прем'єра з ОПК

Верховна рада України призначила віце-прем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу. Ним став колишній глава Держкосмосу Олег Уруський.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Нардепи підтримали відповідний проект постанови №3842. "За" проголосували 250 нардепів.

Як голосували фракції

Зокрема, фракція "Слуга народу" віддала 181 голос за його призначення, "Опозиційна платформа "За життя" - 22 голоси, "Батьківщина" - 18 голосів.

При цьому фракції "Європейська солідарність" і "Голос" не підтримали призначення Уруського.

Крім того, депутатські групи "За майбутнє" і "Довіра" дали 2 і 15 голосів відповідно.

Також "за" проголосували 12 позафракційних.

"Призначити Уруського Олега Семеновича на посаду віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України", - зазначено в документі.

Після призначення Уруський приніс присягу члена Кабінету міністрів з трибуни Ради.

Досьє Уруського

Відзначимо, в 1996-2000 роках Уруський керував управлінням в апараті Ради нацбезпеки і оборони. У 2000-2003 роки обіймав посаду першого заступника голови Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу України.

У 2003-2005 роках Уруський очолював департамент у секретаріаті Кабінету міністрів. А в 2005 році його призначили першим заступником міністра промислової політики. Цю посаду він обіймав до 2006 року.

Перед тим як обійняти посаду глави Державного космічного агентства в січні 2015 року, був також заступником гендиректора "Укроборонпрому".

З квітня 2020 року Уруський був директором інжинірингової компанії "Прогресстех-Україна".

Нагадаємо, 14 липня голова Кабінету міністрів Денис Шмигаль повторно вніс до Верховної ради проект постанови про призначення віце-прем'єр-міністра з ОПК.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін раніше через технічну помилку відкликав проект постанови про призначення Олега Уруського віце-прем'єром по ОПК.

Так, відбір претендентів на цю посаду тривав місяць - про початок повідомили 11 червня 2020 року.