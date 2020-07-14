Шмыгаль снова внес в Раду постановление о назначении вице-премьера по ОПК

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Предыдущий проект вчера сняли с рассмотрения

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль повторно внес в Верховную раду проект постановления о назначении вице-премьер-министра по ОПК. Назначить снова предлагают Олега Уруского.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Соответствующий проект постановления №3842 в Раде зарегистрировали во вторник, 14 июля.

"Назначить Уруского Олега Семеновича на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", - указано в документе.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Отметим, вчера глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в пятницу, 17 июля, Рада может рассмотреть кадровые вопросы. Планируется голосование за назначение главы АМКУ и вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Также он добавил, что на должность главы НБУ пока нет кандидата, но в ближайшие два дня с претендентом определятся.

Как писало РБК-Украина, Кабмин из-за технической ошибки отозвал проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьером по ОПК.

Напомним, отбор претендентов на эту должность длился месяц - о начале сообщили 11 июня 2020 года.