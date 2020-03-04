Рада назначила новый Кабмин Шмыгаля

Верховная рада Украины назначила новый состав Кабинета министров под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, передает корреспондент РБК-Украина.

Назначение нового правительства поддержали 277 нардепов.

Состав Кабинета министров Дениса Шмыгаля:

Вадим Пристайко - вице-премьер по вопросам евроинтеграции;

- вице-премьер по вопросам евроинтеграции; Алексей Резников - вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;

- вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий; Михаил Федоров - вице-премьер и министр цифровой трансформации;

- вице-премьер и министр цифровой трансформации; Арсен Аваков - министр внутренних дел;

- министр внутренних дел; Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов;

- министр по делам ветеранов; Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта;

- министр молодежи и спорта; Илья Емец - министр здравоохранения;

- министр здравоохранения; Владислав Криклий - министр инфраструктуры;

- министр инфраструктуры; Марина Лазебная - министр социальной политики;

- министр социальной политики; Денис Малюська - министр юстиции;

- министр юстиции; Олег Немчинов - министр Кабинета министров;

- министр Кабинета министров; Игорь Уманский - министр финансов;

- министр финансов; Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий

Отдельно парламентарии проголосуют за назначение Дмитрия Кулебы министром иностранных дел и Андрея Тарана министром обороны по президентской квоте.

При этом в Кабмине, по словам Шмыгаля, остаются вакантными должности четырех министров.

Напомним, ранее Рада отправила в отставку Кабмин под председательством Алексея Гончарука.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины назначила Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины. Так, в правительстве Алексея Гончарука Шмыгаль занимал должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий. За проголосовал 291 нардеп, 59 против, 46 воздержались и 9 не голосовали.