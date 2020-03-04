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Рада призначила новий Кабмін Шмигаля

Новини » Політика   

В уряді залишаються вакантними посади чотирьох міністрів

Верховна рада України призначила новий склад Кабінету міністрів під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

Призначення нового уряду підтримали 277 нардепів.

Склад Кабінету міністрів Дениса Шмигаля:

  • Вадим Пристайко - віце-прем'єр з питань євроінтеграції;
  • Олексій Резніков - віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій;
  • Михайло Федоров - віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації;
  • Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ;
  • Сергій Бессараб - міністр у справах ветеранів;
  • Вадим Гутцайт - міністр молоді і спорту;
  • Ілля Ємець - міністр охорони здоров'я;
  • Владислав Криклій - міністр інфраструктури;
  • Марина Лазебна - міністр соціальної політики;
  • Денис Малюська - міністр юстиції;
  • Олег Немчінов - міністр Кабінету міністрів;
  • Ігор Уманський - міністр фінансів;
  • Олексій Чернишов - міністр розвитку громад і територій;

Окремо парламентарії проголосують за призначення Дмитра Кулеби міністром закордонних справ і Андрія Тарана міністром оборони за президентською квотою.

При цьому в Кабміні, за словами Шмигаля, залишаються вакантними посади чотирьох міністрів.

Нагадаємо, раніше Рада відправила у відставку Кабмін під головуванням Олексія Гончарука.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада України призначила Дениса Шмигаля новим прем'єр-міністром України. Так, в уряді Олексія Гончарука Шмигаль займав посаду віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій. За проголосував 291 нардеп, 59 проти, 46 утрималися і 9 не голосували.

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