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Рада назначила нового министра соцполитики

Фото: Оксана Жолнович (facebook.com/OksanaZholnovych)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная рада назначила нового министра социальной политики Украины. Ею стала Оксана Жолнович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Так, "за" отдали свои голоса 282 депутата.

Голосование по фракциям:

  • "Слуга народа" - 209
  • "Европейская солидарность" - 0
  • "Батькивщина" - 0
  • "Платформа за жизнь и мир" - 15
  • "За майбутне" - 13
  • "Голос" - 7
  • "Довира" - 17
  • "Восстановление Украины" - 11
  • Внефракционные - 10

Что о ней известно

Оксана Жолнович четыре раза баллотировалась к советам разных уровней - в Верховную раду, Львовский городской и областной советы - от партии "Сила людей", однако избраться ей не удавалось.

С 2020 года являлась руководителем департамента социальной политики и здравоохранения Офиса президента.

С 2019-2021 была советницей министра социальной политики. Также известно, что Жолнович - практикующий адвокат в сферах трудового, гражданского, семейного и административного права.

Напомним, Верховная рада уволила Марину Лазебную с должности министра соцполитики.

Уже впоследствии в Верховную раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмигаля о назначении Оксаны Жолнович министром социальной политики Украины.

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