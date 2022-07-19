Рада назначила нового министра соцполитики

Верховная рада назначила нового министра социальной политики Украины. Ею стала Оксана Жолнович.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Так, "за" отдали свои голоса 282 депутата.
Голосование по фракциям:
Оксана Жолнович четыре раза баллотировалась к советам разных уровней - в Верховную раду, Львовский городской и областной советы - от партии "Сила людей", однако избраться ей не удавалось.
С 2020 года являлась руководителем департамента социальной политики и здравоохранения Офиса президента.
С 2019-2021 была советницей министра социальной политики. Также известно, что Жолнович - практикующий адвокат в сферах трудового, гражданского, семейного и административного права.
Напомним, Верховная рада уволила Марину Лазебную с должности министра соцполитики.
Уже впоследствии в Верховную раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмигаля о назначении Оксаны Жолнович министром социальной политики Украины.
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