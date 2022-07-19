Рада назначила нового министра соцполитики

Так, "за" отдали свои голоса 282 депутата.

Голосование по фракциям:

"Слуга народа" - 209

"Европейская солидарность" - 0

"Батькивщина" - 0

"Платформа за жизнь и мир" - 15

"За майбутне" - 13

"Голос" - 7

"Довира" - 17

"Восстановление Украины" - 11

Внефракционные - 10

Что о ней известно

Оксана Жолнович четыре раза баллотировалась к советам разных уровней - в Верховную раду, Львовский городской и областной советы - от партии "Сила людей", однако избраться ей не удавалось.

С 2020 года являлась руководителем департамента социальной политики и здравоохранения Офиса президента.

С 2019-2021 была советницей министра социальной политики. Также известно, что Жолнович - практикующий адвокат в сферах трудового, гражданского, семейного и административного права.

Напомним, Верховная рада уволила Марину Лазебную с должности министра соцполитики.

Уже впоследствии в Верховную раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмигаля о назначении Оксаны Жолнович министром социальной политики Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.