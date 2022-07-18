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Рада уволила Лазебную с поста министра соцполитики

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Киев, Понедельник 18 июля 2022 15:01
Рада уволила Лазебную с поста министра соцполитики Фото: Марина Лазебная (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Верховная рада проголосовала за увольнение Марины Лазебной с поста министра социальной политики Украины. Решение поддержали 277 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, назначение Оксаны Жолнович на должность министра состоится в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Лазебная подала заявление об отставке.

До этого появилась информация, что Марина Лазебная в ближайшее время может покинуть свой пост. Ее может сменить нынешняя руководительница департамента социальной политики и здравоохранения в офисе президента Оксана Жолнович. Но это не единственный кандидат.

Лазебная занимает пост министра социальной политики в кабинете Дениса Шмыгаля с марта 2020 года. До этого была главой Государственной социальной службы.

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Марина Лазебная Министерство социальной политики Верховная рада
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