Рада призначила нового міністра соцполітики

Верховна рада призначила нового міністра соціальної політики України. Нею стала Оксана Жолнович.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Так, "за" віддали свої голоси 282 депутата.
Голосування по фракціях:
Оксана Жолнович чотири рази балотувалася до рад різних рівнів - до Верховної ради, Львівської міської та обласної рад - від партії "Сила людей", однак обратися їй не вдавалося.
З 2020 року була керівником департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента.
Із 2019-2021 була радницею міністра соціальної політики. Також відомо, що Жолнович - практикуючий адвокат у сферах трудового, цивільного, сімейного та адміністративного права.
Нагадаємо, Верховна рада звільнила Марину Лазебну з посади міністра соцполітики.
Вже згодом до Верховної ради надійшло подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення Оксани Жолнович міністром соціальної політики України.
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