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Рада призначила нового міністра соцполітики

Фото: Оксана Жолнович (facebook.com/OksanaZholnovych)
Автор: Марія Кучерявець

Верховна рада призначила нового міністра соціальної політики України. Нею стала Оксана Жолнович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Так, "за" віддали свої голоси 282 депутата.

Голосування по фракціях:

  • "Слуга народу" - 209
  • "Європейська солідарність" - 0
  • "Батьківщина" - 0
  • "Платформа за життя та мир" - 15
  • "За майбутнє" - 13
  • "Голос" - 7
  • "Довіра" - 17
  • "Відновлення України" - 11
  • Позафракційні - 10

Що про неї відомо

Оксана Жолнович чотири рази балотувалася до рад різних рівнів - до Верховної ради, Львівської міської та обласної рад - від партії "Сила людей", однак обратися їй не вдавалося.

З 2020 року була керівником департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента.

Із 2019-2021 була радницею міністра соціальної політики. Також відомо, що Жолнович - практикуючий адвокат у сферах трудового, цивільного, сімейного та адміністративного права.

Нагадаємо, Верховна рада звільнила Марину Лазебну з посади міністра соцполітики.

Вже згодом до Верховної ради надійшло подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення Оксани Жолнович міністром соціальної політики України.

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