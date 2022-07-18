Шмыгаль предложил Раде назначить нового министра соцполитики
В Верховную раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Оксаны Жолнович министром социальной политики Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
Сейчас Жолнович занимает должность руководителя Департамента социальной политики и здравоохранения Офиса президента.
По словам депутата Ярослава Железняка, ее назначение на должность министра состоится в ближайшие дни.
В 2019-2021 годах Жолнович была советницей министра социальной политики.
Также она была членом правления Фонда социального страхования от временной нетрудоспособности.
В 2009-2019 годах входила в Совет адвокатов Львовской области.
Напомним, сегодня Верховная рада уволила Марину Лазебную с должности министра соцполитики.
Лазебная занимала пост министра в Кабмине Дениса Шмыгаля с марта 2020 года. До этого была главой государственной социальной службы.