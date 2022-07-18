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Шмыгаль предложил Раде назначить нового министра соцполитики

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Понедельник 18 июля 2022 20:17
Шмыгаль предложил Раде назначить нового министра соцполитики Фото: Оксана Жолнович (facebook.com/OksanaZholnovych)
Автор: Елизавета Драбкина

В Верховную раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Оксаны Жолнович министром социальной политики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Сейчас Жолнович занимает должность руководителя Департамента социальной политики и здравоохранения Офиса президента.

По словам депутата Ярослава Железняка, ее назначение на должность министра состоится в ближайшие дни.

В 2019-2021 годах Жолнович была советницей министра социальной политики.

Также она была членом правления Фонда социального страхования от временной нетрудоспособности.

В 2009-2019 годах входила в Совет адвокатов Львовской области.

Напомним, сегодня Верховная рада уволила Марину Лазебную с должности министра соцполитики.

Лазебная занимала пост министра в Кабмине Дениса Шмыгаля с марта 2020 года. До этого была главой государственной социальной службы.

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Денис Шмыгаль Верховная рада
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