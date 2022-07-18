Шмыгаль предложил Раде назначить нового министра соцполитики

В Верховную раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Оксаны Жолнович министром социальной политики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Сейчас Жолнович занимает должность руководителя Департамента социальной политики и здравоохранения Офиса президента. По словам депутата Ярослава Железняка, ее назначение на должность министра состоится в ближайшие дни. В 2019-2021 годах Жолнович была советницей министра социальной политики. Также она была членом правления Фонда социального страхования от временной нетрудоспособности. В 2009-2019 годах входила в Совет адвокатов Львовской области.