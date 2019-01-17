Рада назначила именные стипендии ВР талантливым молодым ученым

Фото: заседание Рады (Виталий Носач/РБК-Украина)

Размер одной стипендии - 2 тысячи гривен в месяц

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №9411 "О назначении в 2019 году именных стипендий Верховной рады для самых талантливых молодых ученых". За документ со второго раза проголосовали 238 нардепов (сначала 218 депутатов), передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, в этом году будут назначены тридцать именных стипендий Рады для самых талантливых молодых ученых в размере 2000 гривен ежемесячно каждая.

Напомним, во вторник, 15 января, Рада за основу и в целом одобрила проект постановления №9410 "О присуждении премий Верховной рады самым талантливым молодым ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок за 2018 год". Таким образом, нардепы одобрили присуждение 20 премий парламента талантливым молодым ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок за прошлый год. На реализацию мероприятий потребуется 400 тысяч гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, в середине декабря прошлого года Рада присудила 28 педагогам ежегодную премию парламента.

Добавим, нардепы в прошлом году поддержали проект постановления №9171 об установлении именных стипендий Верховной рады студентам высших учебных заведений об увеличении размера именных стипендий. В частности, именные стипендии парламента были установлены на уровне 2130 - 2720 гривен в месяц.