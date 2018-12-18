Рада повысила именные стипендии парламента

Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Именные стипендии ВР устанавливаются на уровне 2130 - 2720 гривен в месяц

Верховная рада Украины поддержала проект постановления №9171 "О внесении изменений в постановление Верховной рады "Об установлении именных стипендий Верховной рады студентам высших учебных заведений" об увеличении размера именных стипендий. За документ после ряда неудачных попыток проголосовали 233 парламентария, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, проектом устанавливаются именные стипендии парламента на уровне 2130 - 2720 гривен в месяц.

Согласно постановлению, устанавливаются такие размеры именных стипендий парламента:

для студентов техникумов, колледжей, училищ (высших учебных заведений I-II уровня аккредитации), обучающихся по образовательным степени (образовательно-квалификационному уровню) "младший специалист" или "бакалавр" - 2130 гривен в месяц;

для студентов университетов, академий, институтов, консерваторий (высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации), научных учреждений, обучающихся по образовательным степеням (образовательно-квалификационному уровню) "бакалавр", "специалист" или "магистр" - 2720 гривен в месяц.

Напомним, в начале октября нардепы провалили повышение именных стипендий парламента, соответствующий проект постановления поддержали лишь 125 нардепов при 226 минимально необходимых.

РБК-Украина писало, что комитет по вопросам науки и образования рекомендовал Верховной раде установить именные стипендии парламента на уровне 2130 - 2720 гривен в месяц.

Добавим, в апреле парламент не поддержал проект постановления №7418 "О внесении изменений в постановление ВР "Об установлении именных стипендий Верховной рады Украины студентам высших учебных заведений" об увеличении размера именных стипендий Верховной рады Украины".