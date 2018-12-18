Рада присудила 28 педагогам ежегодную премию парламента

Фото: Верховная рада (РБК-Украина/Виталий Носач)

Их отметили за особые успехи в осуществлении обучения

Верховная рада Украины поддержала проект постановления №9319 "О присуждении ежегодной премии Верховной рады педагогическим работникам общеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных и внешкольных учебных заведений", передает корреспондент РБК-Украина.

Указано, что премия присуждена за особые успехи в осуществлении обучения и воспитания учеников, воспитанников, слушателей.

Управлению делами Аппарата Верховной рады поручено обеспечить изготовление дипломов лауреата ежегодной премии парламента педагогическим работникам общеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных и внешкольных учебных заведений и выплате ее денежной части.

Напомним, Верховная рада Украины поддержала проект постановления №9171 "О внесении изменений к постановления Верховной рады "Об установлении именных стипендий Верховной рады студентам высших учебных заведений" относительно увеличения размера именных стипендий. В частности, проектом устанавливаются именные стипендии парламента на уровне 2130 - 2720 гривен в месяц.

Ранее РБК-Украина сообщало, что государственным служащим Генеральной прокуратуры на 25% подняли должностные оклады. В пояснительной записке отмечается, что данное решение будет способствовать урегулированию вопросов оплаты труда чиновников ГПУ и сохранению междолжностной дифференциации в оплате труда чиновников Аппарата Совета, АПУ и других ведомств.