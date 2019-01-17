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Рада призначила іменні стипендії ВР найталановитішим молодим вченим

Новини » Політика    17.01.2019 - 17:16
Рада призначила іменні стипендії ВР найталановитішим молодим вченим
Фото: засідання Ради (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розмір однієї стипендії - 2 тисячі гривень на місяць

Верховна рада України підтримала за основу та цілому проект постанови №9411 "Про призначення у 2019 році іменних стипендій Верховної ради для найталановитіших молодих вчених". За документ з другого разу проголосували 238 нардепів (спочатку 218 депутатів), передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, у цьому році буде призначено тридцять іменних стипендій Ради для найталановитіших молодих учених у розмірі 2 тисячі гривень щомісяця кожна.

Нагадаємо, у вівторок, 15 січня, Рада за основу та в цілому схвалила проект постанови №9410 "Про присудження премій Верховної ради найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік". Таким чином, нардепи схвалили присудження 20 премій парламенту найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за минулий рік. На реалізацію заходів буде потрібно 400 тисяч гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, у середині грудня минулого року Рада присудила 28 педагогам щорічну премію парламенту.

Додамо, нардепи в минулому році підтримали проект постанови №9171 про встановлення іменних стипендій Верховної ради студентам вищих навчальних закладів щодо збільшення розміру іменних стипендій. Зокрема, іменні стипендії парламенту були встановлені на рівні 2130 - 2720 гривень на місяць.

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Теми: Засідання Ради
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