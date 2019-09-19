Рада назначила главу Фонда госимущества

Фото: Дмитрий Сенниченко (facebook com Ukrainian Real Estate Club)

Кабмин ранее согласовал кандидатуру Сенниченко на должность главы Фонда госимущества

Верховная рада Украины назначила Дмитрия Сенниченко главой Фонда государственного имущества, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, представитель Кабмина в Раде Ирина Верещук в начале вечернего пленарного заседания зачитала представление премьер-министра Алексея Гончарука о назначении Сенниченко.

За его назначение проголосовали 238 нардепов.

Что известно о новом главе ФГИ

В 2000-2001 годах Сенниченко занимал должность международного секретаря в службе премьер-министра Украины. На посту он отвечал за развитие и поддержку международных связей, сотрудничество с международными финансовыми организациями и инвесторами.

В 2004-2006 годах новоназначенный глава ведомства был руководителем Немецкого общества международного сотрудничества, с 2006 по 2010 год работал в компании Parkridge Holdings, которая специализируется на инвестициях в недвижимость и инфраструктуру.

Кроме того, с 2013 по 2016 год Сенниченко был управляющим директором Jones Lang LaSalle в Украине, директором по развитию бизнеса в СНГ.

Затем до 2018 года занимал должность директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в ПАО "Укрпочта".

Отметим, Сенниченко также занимал должности вице-президента комитета инфраструктуры и недвижимости Американской торговой палаты, члена правления Украинского клуба недвижимости, члена Совета предпринимателей при Кабмине и независимого члена наблюдательного совета Prozorro.

Напомним, Кабмин ранее согласовал внесение в Верховную раду представления премьер-министра о назначении Сенниченко главой Фонда государственного имущества Украины. При этом Гончарук ранее анонсировал, что Кабинет министров Украины намерен сменить руководство ФГИ.

Отметим, сейчас исполняющим обязанности председателя Фонда госимущества является Виталий Трубаров.

Как писало РБК-Украина ранее, 13 сентября 2019 года парламент одобрил за основу в первом чтении законопроект №1055-1 "Об аренде государственного и коммунального имущества". В проекте предусмотрено, что передача в аренду государственного и коммунального имущества вместо устаревшей процедуры проведения конкурса будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество государственной и коммунальной собственности на электронном аукционе в электронной торговой системе.

Стоит добавить, что 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию в Украине. Зеленский поручил начать подготовку крупных государственных предприятий для приватизации с привлечением инвестиционных советников и провести первый конкурс не позднее 1 апреля 2020 года.