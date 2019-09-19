Рада призначила голову Фонду держмайна

Фото: Дмитро Сенниченко (facebook com Ukrainian Real Estate Club)

Кабмін раніше погодив кандидатуру Сенниченка на посаду глави Фонду держмайна

Верховна рада України призначила Дмитра Сенниченко главою Фонду державного майна, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, представник Кабміну в Раді Ірина Верещук на початку вечірнього пленарного засідання зачитала подання прем'єр-міністра Олексія Гончарука про призначення Сенниченко.

За його призначення проголосували 238 нардепів.

Що відомо про нового главу ФДМ

У 2000-2001 роках Сенниченко обіймав посаду міжнародного секретаря в службі прем'єр-міністра України. На посаді він відповідав за розвиток і підтримку міжнародних зв'язків, співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями та інвесторами.

У 2004-2006 роках новопризначений глава відомства був керівником Німецького товариства міжнародного співробітництва, з 2006 по 2010 рік працював у компанії Parkridge Holdings, яка спеціалізується на інвестиціях у нерухомість та інфраструктуру.

Крім того, з 2013 до 2016 року Сенниченко був керуючим директором Jones Lang LaSalle в Україні, директором з розвитку бізнесу в СНД.

Потім до 2018 року обіймав посаду директора з управління нерухомим майном і інфраструктурою в ПАТ "Укрпошта".

Відзначимо, Сенниченко також займав посади віце-президента комітету інфраструктури та нерухомості Американської торгової палати, члена правління Українського клубу нерухомості, члена Ради підприємців при Кабміні та незалежного члена наглядової ради Prozorro.

Нагадаємо, Кабмін раніше погодив внесення до Верховної ради подання прем'єр-міністра про призначення Сенниченка главою Фонду державного майна України. При цьому Гончарук раніше анонсував, що Кабінет міністрів України має намір змінити керівництво ФДМ.

Відзначимо, зараз виконуючим обов'язки голови Фонду держмайна є Віталій Трубаров.

Як писало РБК-Україна раніше, 13 вересня 2019 року парламент схвалив за основу в першому читанні законопроект №1055-1 "Про оренду державного та комунального майна". У проекті передбачено, що передача в оренду державного та комунального майна замість застарілої процедури проведення конкурсу буде здійснюватися шляхом продажу права оренди на майно державної та комунальної власності на електронному аукціоні в електронній торговій системі.

Варто додати, що 2 вересня президент України Володимир Зеленський доручив уряду і парламенту почати масштабну приватизацію в Україні. Зеленський доручив почати підготовку великих державних підприємств для приватизації із залученням інвестиційних радників і провести перший конкурс не пізніше 1 квітня 2020 року.