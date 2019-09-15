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Правительство планирует сменить руководителя Фонда госимущества

Новости » Экономика    15.09.2019 - 23:49
Правительство планирует сменить руководителя Фонда госимущества
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Кабмин дал ФГИУ две недели на представление плана по приватизации

Кабинет министров Украины намерен сменить руководство Фонда государственного имущества. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает "Интерфакс".

В частности, заявление было озвучено после представления проекта государственного бюджета на 2020 год. По словам Гончарука, у руководства ФГИУ есть двухнедельный срок на представление прогнозов по приватизации в Украине.

"Мы в скором времени планируем сменить руководство Фонда государственного имущества", - подчеркнул премьер.

Также Гончарук отметил, что около 5 млрд гривен от приватизации будут привлекут в бюджет 2020 года.

Добавим, что в настоящее время исполняющим обязанности председателя Фонда госимущества является Виталий Трубаров. ФГИУ является органом исполнительной власти в Украине, который проводит государственную политику в сфере приватизации, аренды, использования и отчуждения государственного имущества, управления объектами госсобственности.

Напомним, 13 сентября 2019 верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1055-1 "Об аренде государственного и коммунального имущества".

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