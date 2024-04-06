Рада в ближайшие недели проголосует за законопроект о мобилизации, - Зеленский
Парламент уже в ближайшие недели должен проголосовать за законопроект о мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью украинского президента Владимира Зеленского.
"Думаю в ближайшие недели парламент проголосует - закон о мобилизации", - подчеркнул президент.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Тогда же было введено и военное положение. И мобилизацию и военное положение уже продолжали несколько раз, в последнее время на 90 дней, до 13 мая 2024 года.
Ожидается, что Верховная рада будет голосовать за обновленный законопроект о мобилизации уже на ближайшем заседании.
Недавно Зеленский подписал закон о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Также глава государства подписал закон о запуске электронного военнообязанного кабинета, который позволит упростить бюрократические вопросы.
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