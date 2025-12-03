Совет НАТО-Россия больше не существует, - Сикорский
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Совет НАТО-Россия больше не существует. Он добавил, что сегодня происходит создание европейской безопасности против РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.
Сикорский отметил, что этот Совет был создан "в то время, когда казалось, что европейскую безопасность можно построить вместе с Россией". В то же время он добавил, что те времена прошли из-за решения РФ о вторжении в Украину.
"Сегодня мы создаем европейскую безопасность против России, и это наконец нашло свое институциональное выражение", - подчеркнул он.
Что известно о Совете НАТО-Россия
Совет НАТО-Россия был создан в 2002 году и служил механизмом консультаций Запада с Россией по вопросам безопасности. После полномасштабного вторжения РФ в Украину заседания Совета не проводились.
В апреле 2014 года после незаконной аннексии Крыма в НАТО приостановили все практическое сотрудничество с Россией. Однако Североатлантический союз решил оставить открытыми каналы связи на уровне послов и выше для обмена мнениями, прежде всего по войне в Украине.
С момента аннексии Крыма Совет провел 11 заседаний, на которых Украина была первым пунктом повестки дня. Три заседания состоялись в 2016 году, три в 2017, два в 2018 и два в 2019. Последнее заседание состоялось в январе 2022 года.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзники должны ежемесячно выделять не менее 1 млрд долларов на поставки американского вооружения для Украины. Он сказал это после того, как Украина попросила европейских союзников выделить дополнительные миллиарды евро до конца года.
Кроме того, Рютте отметил, что поток поставок вооружения в Украину не прервется. Это станет лучшим сигналом для российского диктатора Владимира Путина, что России пора идти на мирное соглашение.