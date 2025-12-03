Совет НАТО-Россия больше не существует, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Совет НАТО-Россия больше не существует. Он добавил, что сегодня происходит создание европейской безопасности против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet .

Сикорский отметил, что этот Совет был создан "в то время, когда казалось, что европейскую безопасность можно построить вместе с Россией". В то же время он добавил, что те времена прошли из-за решения РФ о вторжении в Украину.

"Сегодня мы создаем европейскую безопасность против России, и это наконец нашло свое институциональное выражение", - подчеркнул он.

Что известно о Совете НАТО-Россия

Совет НАТО-Россия был создан в 2002 году и служил механизмом консультаций Запада с Россией по вопросам безопасности. После полномасштабного вторжения РФ в Украину заседания Совета не проводились.

В апреле 2014 года после незаконной аннексии Крыма в НАТО приостановили все практическое сотрудничество с Россией. Однако Североатлантический союз решил оставить открытыми каналы связи на уровне послов и выше для обмена мнениями, прежде всего по войне в Украине.

С момента аннексии Крыма Совет провел 11 заседаний, на которых Украина была первым пунктом повестки дня. Три заседания состоялись в 2016 году, три в 2017, два в 2018 и два в 2019. Последнее заседание состоялось в январе 2022 года.