Рада может направить на зарплаты работников аппаратов судов более 700 млн гривен

Верховная рада может направить 750 млн гривен на зарплаты для работников аппаратов местных и апелляционных судов. Это предусматривает соответствующий законопроект №5304.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил член комитета по вопросам правовой политики, один из авторов документа Роман Бабий.

Документ предлагает увеличить расходы по КПКВК "На осуществление правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений правосудия" за счет уменьшения отдельных бюджетных назначений по КПКРК "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".

"В редакции к первому чтению предлагалось перераспределить на нужды судов около 600 млн грн. Однако в процессе внесения поправок между первым и вторым чтением нашли дополнительные источники и увеличили дофинансирование на общую сумму около 750 млн", - отметил парламентарий.

Он заверил, что такое решение не означает финансовое ущемление паралимпийцев и дефлимпийцев.

"Эти расходы отсрочиваются в связи с коронавирусной пандемией и переносом даты проведения Паралимпийских и Дефлимпийских игр", - отметил член комитета.

Он обратил внимание, что эти средства не решат проблему окончательно.

"По некоторым оценкам, в 2021 году судам минимально было необходимо около 5,6 млрд гривен дофинансирования. Однако это один из необходимых шагов, которые нужно сделать уже сегодня для восстановления надлежащего финансирования украинской судебной системы", - добавил Бабий.