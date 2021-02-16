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Рада направила на доопрацювання закон про е-систему видачі дозволів на викиди

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 лютого 2021 12:56
Рада направила на доопрацювання закон про е-систему видачі дозволів на викиди Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні поки не з'явиться електронна система видачі дозволів на промислові викиди. Верховна рада відправила на повторне перше читання законопроект №4167 "Про запобігання, зменшення та контролі промислового забруднення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За це проголосували 277 парламентаріїв.

Цей документ передбачає введення інтегрованого дозволу на викиди забруднюючих речовин для підприємств, які є забруднювачами навколишнього середовища.

Також планується і створити електронну систему видачі інтегрованих дозволів. Вона покликана зменшити навантаження на суб'єктів господарювання.

Нагадаємо, раніше комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендував ВР прийняти законопроект №4167 "Про запобігання, зменшення та контролі промислового забруднення" за основу.

Як писало РБК-Україна, в кінці вересня в Україні підприємства зобов'язали готувати щорічні звіти про викиди парникових газів. Підготовка звітів почнеться з 2021 року.

Так, у доповіді ООН вказано, що в 2020 році у світі концентрація парникових газів досягла рекордного рівня, а зміни клімату не припинилися навіть з початком глобальної пандемії коронавірусу.

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