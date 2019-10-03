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ВР продовжила терміни напрацювання ветованого Виборчого кодексу

Новини » Політика    03.10.2019 - 17:48
ВР продовжила терміни напрацювання ветованого Виборчого кодексу
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У профільному комітеті просили більше часу для доопрацювання документу

Верховна рада України продовжила строки доопрацювання ветованого президентом Володимиром Зеленським Виборчого кодексу. Нардепи схвалили відповідний проект постанови №0978/П, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ буде направлений на доопрацювання у профільний комітет.

"Встановити строк розгляду на пленарному засіданні Верховної ради України Виборчого кодексу України (реєстр. №0978), повернутого з пропозиціями президента України, не пізніше 90 днів з дня його повернення для повторного розгляду", - сказано у тексті постанови.

У пропозиціях до закону Зеленський вказував, що Виборчий кодекс, який надійшов на підпис президенту, містить положення, які не відповідають Конституції України, а також не враховують останні зміни до виборчого законодавства.

"Не можу підтримати Виборчий кодекс України в запропонованій редакції, повертаю його для повторного розгляду і пропоную доопрацювати з урахуванням наведених зауважень з метою забезпечення належної регламентації виборчого процесу, створення умов для вільного волевиявлення громадян України на основі конституційних принципів і демократичних стандартів організації та проведення виборів, запобігання будь-яким зловживанням і маніпуляцій під час проведення виборів", - зазначалося в тексті пропозицій.

Нагадаємо, комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту продовжити терміни для напрацювання нового Виборчого кодексу. Комітет рекомендував ВРУ встановити термін розгляду на пленарному засіданні виборчого кодексу №0978 не пізніше 90 днів з дня його повернення для повторного розгляду.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що в парламенті планують розробити новий варіант Виборчого кодексу.

Так, президент 13 вересня ветував цей законопроект.

Додамо також, спікер Верховної ради 8 скликання Андрій Парубій у кінці серпня підписав законопроект про новий Виборчий кодекс.

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