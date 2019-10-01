Раде рекомендуют продлить сроки наработки ветированного Избирательного кодекса

Фото: Алина Загоруйко (facebook.com alina zagoruyko)

В комитете по организации госвласти отметили, что ВР нужно больше времени на подготовку кодекса к рассмотрению

Комитет парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной раде продлить сроки для обработки нового Избирательного кодекса, который был ветирован президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующее решение объявила заместитель главы комитета Алина Загоруйко, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, президент сформулировал целый ряд предложений в Избирательный кодекс. Поэтому Раде нужно больше времени для его подготовки к повторному рассмотрению.

Такое решение поддержали 26 членов комитета.

"В своих предложениях президент сформулировал целый ряд замечаний практически ко всем аспектам урегулирования кодекса, что свидетельствует о необходимости его серьезной доработки. Учитывая объемы материала, предлагается комитету рекомендовать ВРУ установить срок рассмотрения на пленарном заседании избирательного кодекса №0978 не позднее 90 дней со дня его возвращения для повторного рассмотрения", - заявила Загоруйко.

Напомним, председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте планируют разработать новый вариант Избирательного кодекса.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Владимир Зеленский объяснил вето Избирательного кодекса. Он внес в Верховную раду текст предложений к новому Избирательному кодексу по открытым спискам.

В предложениях указано, что Избирательный кодекс содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, а также не учитывают последние изменения в избирательное законодательство.

Добавим также, спикер Верховной рады 8 созыва Андрей Парубий в конце августа подписал законопроект о новом Избирательном кодексе.